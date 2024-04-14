Зоря мінімально обіграла Чорноморець у поєдинку 24-го туру. Відео гола та огляд зустрічі Зоря – Чорноморець дивіться на "Футбол 24".

Зоря повела в рахунку на 12-й хвилині – Горбач, права на якого належать Динамо, замкнув точним ударом у нижній кут навіс Бутка з флангу. Яцик міг подвоїти перевагу, але після його прориву класно зіграв Варакута, який тілом заблокував удар.

Зоря мінімально перемогла Чорноморець та відірвалась від зони вильоту – вихованець Динамо забив єдиний гол

У другому таймі Зоря ближче була до другого гола, аніж Чорноморець – до першого. Горбач втратив дві нагоди, а Жуніор Рейс наприкінці гри не реалізував вихід віч-на-віч. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Зорі – 1:0.