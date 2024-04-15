"Пропущенный мяч? Наверное, это следствие того, что мы начали расслабленно матч. Мы в начале атак допускали потери. Мне казалось, что все идет очень медленно.

Победный гол форварда Динамо в видеообзоре матча Заря – Черноморец – 1:0

В начале второго тайма у меня были мысли, что мы, возможно, не в самом свежем состоянии, но следующие 45 минут показали – мы можем двигаться больше. Значит, причина в чем-то другом. Нам просто нужно добавить в таком компоненте, как начало атаки.

Хватит ли Черноморцу 29 очков, которые есть у команды, чтобы избежать переходных матчей за сохранение места в УПЛ? Нет, я не думаю, что этого достаточно. Сколько еще нужно набрать? Не могу вам сказать, думаю, что точно должно быть больше 30-ти. Мы рассчитывали точно на большее количество очков, чем сейчас у нас. Думаю 32 очка должно хватить, чтобы избежать этих матчей.

Мы прекрасно понимаем, что шансов на попадание в топ-5 у нас нет. Ну, как нет, теоретически есть, но мы практически подходим к этому вопросу. Нам надо думать о других вещах. Мы должны достичь стиля своей игры. Когда у нас что-то не получается, этот стиль выглядит неполноценным, разрушенным. А мы хотим, чтобы это была целостная картина. К сожалению, этого пока нет", – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 24-х туров Черноморец в турнирной таблице УПЛ идет на восьмой строчке – расстояние от зоны вылета составляет 5 очков.

Заря минимально победила Черноморец и оторвалась от зоны вылета – воспитанник Динамо забил единственный гол