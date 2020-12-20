"У мене була домовленість: якщо ми станемо чемпіонами з Вентспілсом, то я пофарбую волосся в жовтий колір. Ми зіграли матч, стали чемпіонами і дружина швидко провела мені деякі процедури.

"Він купив кабріолет і пропустив тренування, тому що вуха застудив": Григорчук – про те, чого варті понти

На святкування я вже прийшов перефарбований у жовтий колір. Банкет вийшов дуже веселим і гучним, залишилися фотографії. Шикарне було святкування", – сказав Григорчук в інтерв'ю Вацко Live.

До слова, український фахівець тренував латвійський Вентспілс з 2005 по 2009 роки. Опісля Роман Григорчук очолював Металург Запоріжжя, Чорноморець, Габалу та Астану. Нещодавно виборов чемпіонство Білорусі з солігорським Шахтарем.

"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ