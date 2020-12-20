Роман Григорчук, ныне тренер солигорского Шахтера, вспомнил один из самых ярких моментов в своей тренерской карьере.

"У меня была договоренность: если мы станем чемпионами с Вентспилсом, то я покрашу волосы в желтый цвет. Мы сыграли матч, стали чемпионами и жена быстро провела мне некоторые процедуры.

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На празднование я уже пришел перекрашен в желтый цвет. Банкет получился очень веселым и шумным, остались фотографии. Шикарное было празднование", – сказал Григорчук в интервью Вацко Live.

К слову, украинский специалист тренировал латвийский Вентспилс с 2005 по 2009 годы. После Роман Григорчук возглавлял Металлург Запорожье, Черноморец, Габалу и Астану. Недавно завоевал чемпионство Беларуси с солигорским Шахтером.

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