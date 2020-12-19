"Була одна історія з Іваном Бобком. Він собі купив кабріолет. Гаразд, понти можна собі десь дозволити. Одеса, тепло. А потім його два дні не було.

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Питаю: "Де він?" Кажуть: "Захворів". Я: "Що у нього?" Відповідають: "Вуха застудив". Йому продуло вуха в кабріолеті. Я йому потім сказав, щоб він продав машину. Він наступного дня так і зробив", – розповів Григорчук у програмі "Вацко LIVE".

Нагадаємо, Бобко виступав під керівництвом Григорчука в одеському Чорноморці з 2010 по 2014 роки. Нині 30-річний півзахисник захищає кольори кутаїського Торпедо.

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