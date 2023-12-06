Клієнт Панкова, хавбек ЛНЗ Владислав Наумець, відзначився красивими голом у ворота одеситів. Минулий сезон гравець розпочинав якраз за Чорноморець, але в лютому виявився непотрібним Григорчуку і перебрався до Металіста.

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"Влад Наумець забив важливий гол для себе і ЛНЗ. Це його третій м’яч у сезоні, який приніс тренеру-реформатору четверту поразку поспіль. Я впевнений, що цей гол буде визнаний найкращим у сезоні. Феноменальний забіг", – написав Панков, а потім відповів на питання підписника: "Чи є якісь сумніви у кваліфікації Григорчука? Максимальні сумніви у його кваліфікації. Я його знаю і працював. Дулуб кращий!".

Додамо, що контракт Наумця з ЛНЗ розрахований до літа 2025-го Transfermarkt оцінює 24-річного вінгера у 400 тисяч євро.

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