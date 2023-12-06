Клиент Панкова, хавбек ЛНЗ Владислав Наумец, отличился красивым голом в ворота одесситов. В прошлом сезоне игрок начинал как раз за Черноморец, но в феврале оказался ненужным Григорчуку и перебрался в Металлист.

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"Влад Наумец забил важный гол для себя и ЛНЗ. Это его третий мяч в сезоне, который принес тренеру-реформатору четвертое поражение подряд. Я уверен, что этот гол будет признан лучшим в сезоне. Феноменальный забег", – написал Панков, а потом ответил на вопрос подписчика: "Есть ли какие-то сомнения в квалификации Григорчука? Максимальные сомнения в его квалификации. Я его знаю и работал. Дулуб лучше!".

Добавим, что контракт Наумца с ЛНЗ рассчитан до лета 2025-го. Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 400 тысяч евро.

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