– В своїй тренерській кар’єрі знайдете серйозні кадрові прорахунки? Коли ви ставили на людину, а вона зовсім…

– Не хочу згадувати футболіста та його прізвище, але я його навмання взяв. У нас пішов Кулач, потрібен був нападник. А так я всіх переглядав з ранку й до вечора.

– Так а що сталося?

– Взяв, а він виявився не тим, хто мені потрібен (йдеться про нападника Адерінсолу Есеолу – прим. авторів).

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– Не за ігровими якостями?

– За ігровими, ну й інше. Я знав, що він любить поспати, все інше. Питав, дізнавався. На зборах його будять об 11:00, у нас тренування. А він каже: "Навіщо ви мене будите? Я заплачу штраф, немає проблем". Раз, другий, третій.

– Його агент Панков вас жорстко критикував.

– Я навіть їм рекламу не хочу робити. Є такі люди – тварини. От він справжня тварина, так і можете залишити, щоб всі подивилися.

– Хто?

– Панков. Я підходив, розмовляв з футболістом, кажу: "Ти можеш так грати, так грати". Він відповідає: "Я так не можу. Я стою між двома захисниками, щоб мені прилітав м’яч і я міг забити гол". Я кажу йому, що у нас інший футбол. Був Кулач, був Степанюк – на двох забили 22 голи, вони вигризали землю. У нас немає Мессі у центрі, у нас робоча команда. Разом відбираємо й разом атаку починаємо.

– Панкову не намагалися це пояснити?

– Чому я повинен пояснювати? Він колись на мене стільки бруду, лайна вилив. Думаю, ну нехай людина пише. Я йому зателефонував: "Давай зустрінемося. Ти таки розумний, мене назвав тренером старого гарту. От я старий чоловік, давай у полі зустрінемося, будь-де". Каже: "Та ти не доїдеш до Полтави". Почав мене лякати. Я питав, де він сидить, щоб приїхати зустрітися. Вийдемо 1 на 1, хай скільки я там отримаю, але навіть не буду казати, що з тобою зроблю", – розповів Максимов в інтерв'ю ТаТоТаке.

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