Гресь підтримав розширення УПЛ до 16-ти команд – різка критика керівництва чемпіонату

Відомий футбольний аналітик Євген Гресь не розуміє, чому керівництво УПЛ не приймає рішення щодо розширення чемпіонату України до 16-ти команд.

"Чому не розширюють УПЛ? У Першій лізі зараз хороший футбол і висока конкуренція. Дивно, що не приймають рішення розширювати УПЛ.

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Не буду стверджувати, що комусь вигідно грати по чотири рази на рік з Маріуполем, але... Прикро, що на засіданнях, де приймаються важливі рішення, присутні, як правило, не футбольні люди. В основному, рахівники – і ті, не завжди успішні", – написав Гресь у facebook.

Раніше повідомлялось, що УПЛ може бути розширена до 16 команд вже з сезону 2019/20. Відповідне рішення було прийнято на виїзному засіданні Виконкому ФФУ, яке проходило в липні.

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