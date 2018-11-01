УПЛ відклала рішення щодо розширення Прем'єр-ліги до 16 команд

Розширення Прем'єр-ліги до 16 команд відкладається. УПЛ відклала прийняття відповідного рішення.

УПЛ відклала рішення щодо зміни формату чемпіонату України. Розширення Прем'єр-ліги до 16 команд наразі не буде, повідомляє FootballHub.

"Повинні бути якісь спортивні критерії. Чи в нас з'явились транслятори, які готові показувати всі 16 команд? Чи збільшився дохід клубів? Для всіх важливо, щоб збереглася кількість учасників єврокубків. Коли йдеться про кількість команд, то спортивний критерій – один з головних.

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Якщо ліга стане сильнішою – це добре, якщо слабшою – це погано. Тому це дуже важливий момент. На даний момент ми не готові до такого розширення", – розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в ефірі FootballHub.

Раніше повідомлялось, що УПЛ може бути розширена до 16 команд вже з сезону 2019/20. Відповідне рішення було прийнято на виїзному засіданні Виконкому ФФУ, яке проходило в липні.

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