Гресь поддержал расширение УПЛ до 16-ти команд – резкая критика руководства чемпионата

Известный футбольный аналитик Евгений Гресь не понимает, почему руководство УПЛ не принимает решения по расширению чемпионата Украины до 16-ти команд.

"Почему не расширяют УПЛ? В Первой лиге сейчас хороший футбол и высокая конкуренция. Странно, что не принимают решение расширять УПЛ.

УПЛ отложила решение о расширении Премьер-лиги до 16 команд

Не буду утверждать, что кому-то выгодно играть по четыре раза в год с Мариуполем, но... Обидно, что на заседаниях, где принимаются важные решения, присутствуют, как правило, не футбольные люди. В основном, счетоводы – и те, не всегда успешные", – написал Гресь в facebook.

Ранее сообщалось, что УПЛ может быть расширена до 16 команд уже с сезона 2019/20. Соответствующее решение было принято на выездном заседании Исполкома ФФУ, которое проходило в июле.

Инфантино планирует расширить список участников ЧМ-2022 до 48-ми команд