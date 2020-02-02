"Це було б хрі**во", – Клопп висміяв журналіста, який неправильно порахував очки Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вкотре продемонстрував своє почуття гумору під час спілкування з пресою.

Один з журналістів заплутався, рахуючи кількість очок, які здобули мерсисайдці.

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– Тепер ви набрали 100 очок в останніх 102 матчах...

– Це було б хрі**во (сміється).

– Ой, я хотів сказати зі 102 можливих.

– Чудово, юхуу!

Нагадаємо, вчора (2 лютого) Ліверпуль здобув свою чергову перемогу в АПЛ 2019/20, розгромивши Саутгемптон 4:0. Єдиною втратою очок "червоних" у чемпіонаті залишається нічия з Манчестер Юнайтед (1:1) у 9 турі.

Манчестер Юнайтед не зміг переграти Вулверхемптон, Ліверпуль розгромив Саутгемптон: 25-й тур АПЛ, субота