Гравці Ювентуса незадоволені головним тренером команди Массіміліано Алегрі та його стилем управління. Згідно з Repubblica, Федеріко К'єза і Фабіо Міретті відкрито не ладнають з тренером.

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Філіп Костич, Вестон Маккенні, Глейсон Бремер і Мануель Локателлі відверто страждають від ідей та методів Алегрі. Тому ці гравці домовились "злити" свого тренера.

Аллегрі знаходить підтримку у Войцехові Щенсни, Даніло, Хуанові Куардадо, Маттіа Де Шільо і Маттіа Періні, а ось з Анхелем Ді Марією у наставника складні стосунки.

Водночас керівництво туринського клубу не поспішає звільняти Алегрі через велику компенсацію, яку Ювентус повинен буде виплатити тренерові. Крім цього, у стані "старої синьйори" не визначилися з новим проектом, у рамках якого потрібно запрошувати нового тренера. Gazzetta dello Sport повідомляла, що якщо Алегрі буде звільнено, боси Ювентуса, швидше за все, запросять тимчасового наставника до кінця сезону.

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