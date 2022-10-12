Алленаторе туринців Массіміліано Аллегрі підсумував програну зустріч проти Маккабі Хайфи (0:2) в ЛЧ та прокоментував можливість свого звільнення.

"Важко це пояснити, потрібно мовчати та працювати більше, ніж раніше. Необхідно вийти з цієї ситуації. Ми провалили тест на характер.

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Треба повернутися до командної гри, тому що діємо на полі надто індивідуально. Президент клубу сказав, що нам має бути соромно. Він має рацію, ставлення до справи не таке, як хотілося б.

Коли виклик стає складнішим, то він ще прекрасніший. З цієї ситуації треба вийти із мужністю. Я ніколи не думав про відставку", – цитує Аллегрі сайт Джанлуки ді Марціо.

Поточний сезон туринці почали надто невдало – лише 8 сходинка у турнірній таблиці Серії А та три поразки у чотирьох матчах Ліги чемпіонів.

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