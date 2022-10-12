Игроки Ювентуса недовольны главным тренером команды Массимилиано Аллегри и его стилем управления. Согласно Repubblica, Федерико Кьеза и Фабио Миретти открыто не ладят с тренером.

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Филип Костич, Уэстон Маккенни, Глейсон Бремер и Мануэль Локателли откровенно страдают от идей и методов Аллегри. Поэтому эти игроки договорились "слить" своего тренера.

Аллегри находит поддержку у Войцеха Щенсны, Данило, Хуана Куардадо, Маттиа Де Шильо и Маттиа Перином, а вот с Анхелем Ди Марией у наставника сложные отношения.

В то же время руководство туринского клуба не спешит увольнять Аллегри из-за крупной компенсации, которую Ювентус должен будет выплатить тренеру. Помимо этого в стане "старой синьоры" не определились с новым проектом, в рамках которого нужно приглашать нового тренера. Gazzetta dello Sport сообщала, что если Аллегри будет уволен, боссы Ювентуса, скорее всего, пригласят временного тренера до конца сезона.

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