Нагорняк назвав найбільшу проблему для відновлення сезону

Головний тренер юнацької збірної України Сергій Нагорняк поділився думками щодо рестарту української першості.

" Якщо все піде за озвученим планом, то на початку наступного тижня клуби УПЛ почнуть підготовку до поновлення сезону. На 30 травня намічені перші матчі після карантину. Це означає, що на "все про все" команди матимуть три тижні. З одного боку, це мало – доведеться у пришвидшеному режимі проводити повноцінні тренувальні збори. З другого боку, свого часу видатний італійський тренер Фабіо Капелло сказав: "Для підготовки до сезону мені потрібен місяць". Те, що це правда, знаю зі свого досвіду: коли почав працювати в тренерському штабі Дніпра, нам якраз вистачило місяця, аби вивести підопічних на готовність виступати у Лізі Європи.

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У всіх клубах частина футболістів мала змогу тренуватися, частина бігала на відкритому повітрі, частина сиділа вдома. Думаю, перший тиждень тренувань доведеться присвятити саме цьому – приведенню гравців до спільного знаменника готовності. В будь-якому разі, треба пам’ятати дві речі. Перша: всі команди у приблизно рівних умовах. Друга: певний фундамент фізичної готовності матимуть усі, "з нуля" ніхто не прийде.

Особлива ситуація у воротарів: польовий футболіст може тренуватися сам, а голкіперові потрібен помічник. Але я би й тут не драматизував. Розумієте, є таке поняття, як навички. Це коли тебе серед ночі будять, кидають м’яч і ти його ловиш. Усе, що потрібно, — певний час, аби ці навички відновити.

Але найбільша проблема – стан ігрової форми. Два місяці не грати у футбол – це просто так не минає. За три тижні до рестарту УПЛ кожній команді, на мою думку, треба провести мінімум три спаринги. Й одразу виникають дві труднощі: де знайти спаринг-партнерів і що то будуть за спаринг-партнери, пам’ятаючи, що в карантині були всі, у тому числі клуби з областей. Одна справа – індивідуальні тренування, друга – внутрішньокомандні двосторонки й третя – повноцінні контрольні матчі", – сказав Нагорняк у коментарі офіційному сайту УПЛ.

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