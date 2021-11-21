"Як і прогнозували, матч для нас був дуже важким. Ми фактично весь поєдинок оборонялися, але робили це дуже добре. Виконали на полі те, про ще домовлялися у роздягальні. Нам не пощастило наприкінці гри. Можливо, потрібно було спробувати взяти м’яч під свій контроль. Грати нам би було легше.

Краса Антоніо та червона Де Дзербі у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

Але всі хлопці молодці, адже відпрацювали на максимум. Не забуваймо, що Шахтар – це топ-команда. Ми доклали максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат.

Не можу зрозуміти гравців Шахтаря, чому вони не дотрималися правила фейр-плей та не повернули нам м’яч після того, як на газоні лежав наш гравець. Не було такого, що ми затримували час. Це було дуже негарно з їхнього боку. Шахтар повинен завжди демонструвати всім, що вони велика команда", – цитує Стаменковіча офіційний сайт Руха.

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі у 300-му матчі