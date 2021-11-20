Перший тайм був за Шахтарем, проте Львів втримав свої ворота у недоторканності. По перерві "гірники" збільшили тиск на ворота суперника, але забити змогли аж на 86 хвилині – Маркосу Антоніо вдався неймовірний удар з-за меж штрафного.

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі

Після голу Де Дзербі отримав другу жовту картку та був вилучений, а Шахтар добив суперника – Тете вискочив один на один з воротарем та переграв його. Таким чином, "гірники" набрали 38 очок та зрівнялись з Динамо, проте кияни лідирують завдяки кращим додатковим показникам.