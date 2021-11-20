На матч останнього туру першого кола львів'яни завітали в Київ, де суперником були донеччани. Роберто Де Дзербі зробив кілька замін у порівнянні зі стартовим складом на попередній матч проти Колоса. Зокрема, вийшли Бондар, Майкон, Мудрик і Тете. Двоє останні були моторчиками команди в першому таймі. Стартові 15 хвилин Шахтар здебільшого атакував через зв'язку Мудрик-Ісмаїлі на лівому фланзі. Михайло вривався у штрафний Паньківа, прострілював, але передачі перехоплювали оборонці Руха.

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З часом гра змістилась на протилежний фланг, де дуже активними були Додо і Тете. Саме ця пара створила перший по-справжньому гострий момент, обігравшись і простріливши висотою на Фернандо. Форвард не зумів запхати сферу у ворота, пробиваючи п'ятою. За кілька миттєвостей Тете пробив з-за меж штрафного по центру – Паньків на місці. Далі Антоніо віддавав на хід Мудрику, вінгер прострілював, Фернандо випередив Стаменковіча, але не влучив у площину.

Під кінець тайму прокинувся Марлос. Натуралізований бразилець непогано обігрувався перед штрафним з партнерами та навіть стріляв – удари на себе брали оборонці. Рух же не створив абсолютно нічого (окрім прострілу на першій хвилині, який перехопив Трубін), адже Шахтар повністю домінував.

По перерві пробивав Антоніо з метрів 26-ти. Далеко від воріт. У львів'ян гра не йшла, а тому Леонід Кучук замість Сапуги випустив лідера Федорчука, після чого був перший удар Руха по воротах від Климчука: Трубін на місці. Де Дзербі вирішив додати свіжості в атаці замінами Мудрика на Соломона, Фернандо на Сікана і Марлоса на Педрінью. Останній, до слова, лишень відновився від травми. З кожною хвилиною градус напруги зростав, що демонстрували наставники колективів – обмінявшись гострими словами, обоє отримали гірчичник. Невелике заворушення було у центрі поля, але вже між гравцями команд.

Варто відзначити, що Шахтар не надто поспішав, розігруючи м'яча у другій третині. Інколи сфера опинялась у штрафному львів'ян, але до особливої гостроти не доходило. Рух робив ставку на контратаки, але оборона "гірників" чудово все з'їдала. Ближче до фінального свистка "гірники" остаточно осіли на чужій половині поля, намагаючись насичену оборону подолати вертикальними передачами та ударами. Так, на 82-й хвилині Соломон наважився на постріл з лівого краю штрафного – м'яч влучив у стійку. На добиванні гравці Шахтаря пробили вище.

Та вже на 86-й Антоніо показав Манору, як треба забивати. Йому вдався шедевральний удар з-за меж карного майданчика. Одразу після цього емоційний Де Дзербі отримав другу жовту і пішов з поля. Це ще більше завело його підопічних, які забили вдруге. Тете після пасу з глибини вийшов віч-на-віч з Паньківим і пробив поміж ніг. 2:0!

Шахтар на класі дотиснув Рух і набрав 38 залікових балів. Стільки ж і у Динамо, але кияни залишились першими, випереджаючи донеччан за додатковими показниками. Підопічні Роберто Де Дзербі з чудовим настроєм протистоятимуть Інтеру у 5-му турі Ліги чемпіонів вже у середу, 24 листопада. Рух же з 13-ма очками залишився десятим.

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