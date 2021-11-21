"Как и прогнозировали, матч для нас был очень тяжелым. Мы фактически весь поединок оборонялись, но делали это очень хорошо. Выполнили на поле то, о чем договаривались в раздевалке. Нам не повезло в конце игры. Возможно, нужно было попытаться взять мяч под свой контроль. Играть нам было бы легче.

Красота Антонио и красная Де Дзерби в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

Но все ребята молодцы, ведь отработали на максимум. Не забывайте, что Шахтер – это топ-команда. Мы приложили максимум усилий, чтобы добыть положительный результат.

Не могу понять игроков Шахтера, почему они не соблюдали правила фейр-плей и не вернули нам мяч после того, как на газоне лежал наш игрок. Не было такого, что мы задерживали время. Это было очень некрасиво с их стороны. Шахтер должен всегда демонстрировать всем, что они великая команда", – цитирует Стаменковича официальный сайт Руха.

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