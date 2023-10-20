Реал стурбований через те, що Париж, де відбудеться церемонія, перебуває у стані максимальної готовності до тероризму, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Cadena SER.

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На нагородженні мали бути присутніми Беллінгем, Вінісіус та Модріч, які опинились серед претендентів на нагороду, однак не є фаворитами на перемогу. Через небезпеку футболісти ризикують не приїхати на церемонію, так само як і гравчині Реала – Ольга Кармона, Лінда Кайседо та Хейлі Расо.

До слова, фаворитом на нагороду є Ліонель Мессі, а головним конкурентом є Ерлінг Холанд. Гала-церемонія вручення "Золотого м'яча-2023" запланована вже на 30 жовтня.

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