Реал обеспокоен из-за того, что Париж, где состоится церемония, находится в состоянии максимальной готовности к терроризму, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER.

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На награждении должны были присутствовать Беллингем, Винисиус и Модрич, которые оказались среди претендентов на награду, однако не являются фаворитами на победу. Из-за опасности футболисты рискуют не приехать на церемонию, так же как и игроки Реала – Ольга Кармона, Линда Кайседо и Хейли Расо.

К слову, фаворитом на награду является Лионель Месси, а главным конкурентом является Эрлинг Холанд. Гала-церемония вручения "Золотого мяча-2023" запланирована уже на 30 октября.

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