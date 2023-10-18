Мессі виграє восьмий "Золотий м'яч" – преса трубить про витік результатів голосування
18 жовтня 22:12 - Читать на русском
Аргентинський феномен Ліонель Мессі може готуватися до отримання чергової престижної нагороди.
"Золотий м'яч"-2023 опиниться в руках Мессі, повідомляє Evening Standard з посиланням на іспанське видання Sport. Журналісти нібито зафіксували витік результатів голосування.
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Ліонель виграє восьмий "Золотий м'яч" завдяки перемозі Аргентини на ЧС-2022. Мессі стане першим футболістом, нагородженим Ballon d’Or, який грає не в Європі.
Аргентинець обійде у голосуванні трьох зірок нового покоління: Холанда, Беллінгема та Мбаппе. Церемонія вручення призу відбудеться 30 жовтня в Парижі.
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