Аргентинський феномен Ліонель Мессі може готуватися до отримання чергової престижної нагороди.

"Золотий м'яч"-2023 опиниться в руках Мессі, повідомляє Evening Standard з посиланням на іспанське видання Sport. Журналісти нібито зафіксували витік результатів голосування.

Холанд відверто оцінив свої шанси на "Золотий м'яч" у битві з Мессі

Ліонель виграє восьмий "Золотий м'яч" завдяки перемозі Аргентини на ЧС-2022. Мессі стане першим футболістом, нагородженим Ballon d’Or, який грає не в Європі.

Аргентинець обійде у голосуванні трьох зірок нового покоління: Холанда, Беллінгема та Мбаппе. Церемонія вручення призу відбудеться 30 жовтня в Парижі.