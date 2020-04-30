Гравці Манчестер Юнайтед змушені самі прати форму – суворі обмеження після виходу з карантину

Футболісти "червоних дияволів" відчують низку незручностей після повернення до тренувань.

Манчестер Юнайтед 18 травня повернеться до тренувань на своїй базі у Керрінгтоні. Щоправда, "дияволів" чекатиме низка обмежень – футболісти змушені дотримуватися суворих протоколів гігієни. Зокрема, гравці тренуватимуться невеликими групами по кілька осіб у кожній.

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Крім того, на базі манкуніанців припинили роботу пральні. Це означає, що тепер гравці самі будуть змушені прати свою ігрову форму. Також футболісти після тренування зможуть приймати душ лише вдома, а ще їх змусили відмовитися від послуг водіїв, хоча чимало гравців першої команди Ман Юнайтед не їздять самі за кермом, повідомляє Daily Mail.

Таким чином, футболістам не залишили альтернативи – вони змушені будуть діставатися бази виключно власним автомобілем та поодинці.

Нагадаємо, відновлення АПЛ наразі заплановане на 8 червня. Ліверпуль очолює турнірну таблицю, випереджаючи Ман Сіті на 25 очок. Манчестер Юнайтед посідає 5 місце.

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