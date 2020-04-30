АПЛ розробила правила для відновлення сезону – список вимог до гравців і клубів

Керівництво англійської Прем'єр-ліги готується до відновлення сезону-2019/20, призупиненого через пандемію коронавірусу.

У документах, отриманих виданням Daily Express, ліга встановила конкретні критерії для захисту гравців та персоналу від захворювання.

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Перелік вимог АПЛ, щодо відновлення тренувального процесу:

Кожен гравець повинен пройти тестування на Covid-19.

Гравці повинні завжди носити пов'язку/маски під час тренувального процесу

Автомобілі повинні бути припарковані на відстані трьох паркувальних місць один від одного

Ніякого масажу, якщо це не схвалено лікарем клубу

Відвідування навчального блоку дозволяється лише, щоб використовувати туалет

Спочатку лише 5 гравців можуть перебувати в тренувальній групі

Гравцям і персоналу буде заборонено плювати на тренувальному майданчику

Гравцям надається фіксований час: 15 хвилин на підготовку, 75 хвилин на тренування в невеликій групі, 15 хвилин на відновлення

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