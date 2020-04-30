toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Игроки Манчестер Юнайтед вынуждены сами стирать форму – строгие ограничения после выхода из карантина

20:22 25 Читати українською
Игроки Манчестер Юнайтед вынуждены сами стирать форму – строгие ограничения после выхода из карантина
Игроки Манчестер Юнайтед / МЮ

Футболисты "красных дьяволов" почувствуют ряд неудобств после возвращения к тренировкам.

Манчестер Юнайтед 18 мая вернется к тренировкам на своей базе в Кэррингтоне. Правда, "дьяволов" ждет ряд ограничений – футболисты вынуждены придерживаться строгих протоколов гигиены. В частности, игроки будут тренироваться небольшими группами по несколько человек в каждой.

АПЛ разработала правила для возобновления сезона – список требований к игрокам и клубам

Кроме того, на базе манкунианцев прекратили работу прачечной. Это означает, что теперь игроки сами будут вынуждены стирать свою игровую форму. Также футболисты после тренировки смогут принимать душ только дома, а еще их заставили отказаться от услуг водителей, хотя многие игроки первой команды Манчестер Юнайтед не ездят сами за рулем, сообщает Daily Mail.

Таким образом, футболистам не оставили альтернативы – они вынуждены будут добираться на базу исключительно личным автомобилем и в одиночку.

Напомним, возобновление АПЛ пока запланировано на 8 июня. Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 25 очков. Манчестер Юнайтед занимает 5 место.

Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

blog_ava
Мандзюк: На банкете Приватбанка согласовывали с Коломойским новый контракт
06:30
271
Теги
коронавирус Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия футбольные курьёзы Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Бавария официально продлила контракт с Фликом
    Німеччина — 16:1051 Бавария официально продлила контракт с Фликом
1
дн
:
18
час
:
45
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук