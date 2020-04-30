Игроки Манчестер Юнайтед вынуждены сами стирать форму – строгие ограничения после выхода из карантина

Футболисты "красных дьяволов" почувствуют ряд неудобств после возвращения к тренировкам.

Манчестер Юнайтед 18 мая вернется к тренировкам на своей базе в Кэррингтоне. Правда, "дьяволов" ждет ряд ограничений – футболисты вынуждены придерживаться строгих протоколов гигиены. В частности, игроки будут тренироваться небольшими группами по несколько человек в каждой.

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Кроме того, на базе манкунианцев прекратили работу прачечной. Это означает, что теперь игроки сами будут вынуждены стирать свою игровую форму. Также футболисты после тренировки смогут принимать душ только дома, а еще их заставили отказаться от услуг водителей, хотя многие игроки первой команды Манчестер Юнайтед не ездят сами за рулем, сообщает Daily Mail.

Таким образом, футболистам не оставили альтернативы – они вынуждены будут добираться на базу исключительно личным автомобилем и в одиночку.

Напомним, возобновление АПЛ пока запланировано на 8 июня. Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 25 очков. Манчестер Юнайтед занимает 5 место.

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