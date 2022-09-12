Про наміри піти 37-річний португалець заявив ще у липні, але так і не зумів знайти новий клуб, тому був змушений залишитись на Олд Траффорд.

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Як стверджує MailOnline Sport, деякі гравці МЮ очікують, що Кріштіану продовжить наполягти на своєму трансфері взимку і, зрештою, піде. Роналду і справді може наважитись на такий крок, адже поки не може адаптуватись до стилю гри Еріка Тен Хага, який надає перевагу Маркусу Рашфорду.

Португалець у поточній кампанії взяв участь у 7 поєдинках, проте лише в одному з них виходив у стартовому складі. Наразі у CR7 нуль результативних дій, що є чи не найгіршим стартом сезону в його кар'єрі.

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