Кріштіану Роналду із запізненням, але ще має шанс опинитися на Стемфорд Брідж.

Новий керманич "синіх" Грем Поттер не проти бачити 37-річну зірку у своїй команді, інформує Fichajes.

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Після зимового чемпіонату світу Челсі знадобиться більша глибина складу під ймовірні єврокубки і другу частину АПЛ. Поттер вважає Роналду хорошим варіантом підсилення на січень, а також хоче забрати дует колишніх підопічних з Брайтона. Йдеться про хавбека Мойзеса Кайседо та універсала Леандро Троссара. Останній стане вільним агентом після завершення сезону, тому його можуть почекати півроку.

Нагадаємо, власник Челсі Тодд Бьолі ще влітку наполягав на запрошенні Роналду, однак Томас Тухель наклав вето на цей трансфер. Португалець залишився мучитися на лаві запасних МЮ, а німця звільнили після слабкого старту сезону.

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