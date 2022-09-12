О намерениях уйти 37-летний португалец заявил еще в июле, но так и не сумел найти новый клуб, потому был вынужден остаться на Олд Траффорд.

Роналду может оказаться в Челси – новый тренер лондонцев просит подписать португальца и ограбить бывший клуб

Как утверждает MailOnline Sport , некоторые игроки МЮ ожидают, что Криштиану продолжит настоять на своем трансфере зимой и в конце концов уйдет. Роналду действительно может решиться на такой шаг, ведь пока не может адаптироваться к стилю игры Эрика Тен Хага, который предпочитает Маркуса Рашфорда.

Португалец в текущей кампании принял участие в 7 поединках, однако только в одном из них выходил в стартовом составе. Сейчас у CR7 ноль результативных действий, что является едва ли не самым плохим стартом сезона в его карьере.