Майже оголений працівник Манчестер Сіті шалено відсвяткував перемогу в Кубку Англії у роздягальні – курйоз дня

Відповідальний за екіпірування Манчестер Сіті Брендон Ештон вміє святкувати здобуття трофеїв.

Після фінального матчу Кубка Англії, у якому Манчестер Сіті здобув більш ніж впевнену перемогу над Уотфордом з рахунком 6:0, Брендон Ештон феєрично відсвяткував здобуття чергового трофею своєю командою.

Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко – володар Кубка Англії, але фінал провів блідо, історичне досягнення "містян"

Чоловік в одних трусах увірвався до роздягальні "містян", де спочатку напав на одного з гравців, а потім застрибнув до кошику з брудною білизною.

Зінченко: Кожен розумів, що в разі перемоги в цьому фіналі Манчестер Сіті увійде в історію

Після цього Ештон не заспокоївся та деякий час бігав по периметру роздягальні та обливався шампанським під в'їдливу мелодію, яку наспіваєте і ви.

City’s kit man Brandon Ashton celebrating the FA Cup win is the best thing you’ll see all week. Legend ⁣ #MCFC



