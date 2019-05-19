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Майже оголений працівник Манчестер Сіті шалено відсвяткував перемогу в Кубку Англії у роздягальні – курйоз дня

19 травня 23:46 770 Читать на русском
Майже оголений працівник Манчестер Сіті шалено відсвяткував перемогу в Кубку Англії у роздягальні – курйоз дня
Святкування Манчестер Сіті / Твіттер МС

Відповідальний за екіпірування Манчестер Сіті Брендон Ештон вміє святкувати здобуття трофеїв.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

Після фінального матчу Кубка Англії, у якому Манчестер Сіті здобув більш ніж впевнену перемогу над Уотфордом з рахунком 6:0, Брендон Ештон феєрично відсвяткував здобуття чергового трофею своєю командою.

Манчестер Сіті – Уотфорд: Зінченко – володар Кубка Англії, але фінал провів блідо, історичне досягнення "містян"

Чоловік в одних трусах увірвався до роздягальні "містян", де спочатку напав на одного з гравців, а потім застрибнув до кошику з брудною білизною.

Зінченко: Кожен розумів, що в разі перемоги в цьому фіналі Манчестер Сіті увійде в історію

Після цього Ештон не заспокоївся та деякий час бігав по периметру роздягальні та обливався шампанським під в'їдливу мелодію, яку наспіваєте і ви.

blog_ava
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Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Уотфорд футбольні курйози
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