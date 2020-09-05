Як відомо, у таборі Львова 21 серпня було зафіксовано спалах COVID-19 і команда змушена була піти на самоізоляцію. Як наслідок, поєдинок першого туру УПЛ проти Миная було перенесено на невизначений термін.

2 вересня "містяни" здали нові тести, за результатами яких з лазарету команди вийшли два футболісти і один з тренерів команди. На самоізоляції в клубі залишився лише один гравець.

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"Зараз на лікарняному знаходиться лише один футболіст. Сподіваюсь, що 7 вересня він, як і його одноклубники, які будуть здавати тести перед календарним матчем з Колосом, вже всі будуть здорові", – сказав лікар "синьо-золотих" Володимир Головко у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, згідно календаря УПЛ Львів вже 12 вересня зіграє у гостях з Колосом. Початок зустрічі о 17:00.

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