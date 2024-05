6 ans après son dernier titre de Champion de France, le @RedStarFC décroche pour la troisième fois de son histoire le trophée de champion de National et devient le club le plus titré de la division ! #RedStarChampion #LeRedStarEnLigue2 #LaLigue2àBauer



by Samir Rouan pic.twitter.com/hVsV2R8ij2