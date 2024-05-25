Фінал Кубка Франції-2024 між Ліоном та ПСЖ надихнув Ольгу Любушкіну на спогади про тріумфаторів турніру, які зникли з топової авансцени.

Кубок Франції – особливий турнір, в якому іноді відбуваються справжні дива. Як, наприклад, Ле Ерб'є, який прорвався у фінал в сезоні 2017/18, або можна пригадати скромний Шамблі, якому вдалося дійти аж до півфіналу. І таких прикладів, коли непрофесіональні клуби доходили до передостанніх стадій, досить багато.

У сезоні 2023/24 понад сім тисяч команд, що виступали під егідою Федерації футболу Франції, взяли участь в турнірі, включаючи 341 представника заморських територій. Утім, поточна кампанія не принесла сенсацій у фінал. Кубок розіграють ПСЖ та Ліон 25 травня.

В історії Кубка Франції було немало переможців. Деякі з них давно зникли, а про декого нагадує лише їхнє минуле. І перед фіналом 107-го розіграшу турніру варто згадати кількох тріумфаторів.

Расінг клуб де Франс

Команда з передмістя Парижа п’ять разів здобувала національний Кубок. Останній раз це трапилося у 1949 році. Расінг клуб де Франс був одним із засновників професіональної ліги Франції. Проте з моменту першої перемоги у 1936 році команда пережила кілька змін назви, злиттів, ліквідацій, переїздів зі стадіону і пониження до аматорського рівня.

Відродження припало на 1980-ті під назвою Matra Расінг при бізнесмені Жану-Люка Лагардеру. Тоді в команді блистіли Давід Жинола та Енцо Франческолі. Утім, все закінчилося фіаско. Їхній вихід у фінал Кубка Франції-1990 став лебединою піснею, перш ніж клуб знову повернувся до забуття нижчих ліг на наступні 30 років.

За Расінг виступав Рауль Дьянь. Захисник був першим чорношкірим гравцем у збірній Франції і брав участь у третьому чемпіонаті світу. За клуб він відіграв близько 175 матчів. А також Едмон Дельфур; Венсан Герен, який у складі ПСЖ здобував Кубок кубків УЄФА; Луїс Фернандес, чемпіон Європи-1984 та іменитий тренер ПСЖ; Ернст Хаппель, найвідоміший австрійський футболіст і тренер; Люсьєн Ледюк, який здобував на чолі Монако три титули чемпіона Франції.

Гравці Расінга у поточному сезоні / фото: Malaurie Cantuel

Академія Расінга також була досить відомою. Через неї пройшли Вільям Галлас, Валід Реграгі, який з Марокко наробив галасу на ЧС-2022, Зуман Камара, Бенуа Шейру, Луї Саа, Бруну Шейру, Ромен Февр та Стівен Н'Зонзі.

Наразі Расінг тренує Гійом Норбер, колишній гравець молодіжної команди Арсенала, який грав за Лор’ян, Анже та Нант. Його батько Патрік, колишній актор і кінопродюсер, обійняв президентський пост роком раніше. Клуб виступає в Національ 2, підгрупа C. Про підвищення команда Норбера може поки тільки мріяти. У поточному сезоні Расінг дійшов 1/32 фіналу Кубка Франції, де програв Ліллю. Що цікаво, з "догами" вони зустрічалися у 1945 та 1949 роках у фіналі турніру і двічі перемогли.

Ред Стар

До створення ПСЖ "Червона Зірка" була одним з найпопулярніших клубів Парижа. Величні часи Ред Стара припали на період між 1921 та 1942 роками, саме тоді команда була на слуху у Франції. Після 40-х років клуб балансував між першою та другою лігами.

Свій перший Кубок Франції Ред Стар виграв у 1921 році. У наступні два сезони паризький клуб забирав трофей на свою поличку. Тільки через 94 роки ПСЖ зумів повторити досягнення своїх сусідів, вигравши Кубок Франції тричі з 2015 по 2017 роки. Всього Ред Стар п’ять разів здобував національний трофей.

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Переживши банкрутства, зміни назв, злиття з іншими клубами, пошуки інвесторів, зараз “Червона Зірка” повернулася до Ліги 2. Хабіб Бейє, іменитий в минулому захисник Марселя, після кількох років консультанта на французькому телебаченні вирішив спробувати свої сили на тренерському містку. Все вийшло! Ред Стар виграв Національ і спробує в наступному сезоні здобути путівку в Лігу 1. Щоправда, не все так безхмарно. 777 Partners у США звинувачують в шахрайстві, а це основні акціонери команди. Фонд на межі банкрутства, що ставить під сумнів майбутнє клубу. Хабіб Бейє буде шукати нову команду .

6 ans après son dernier titre de Champion de France, le @RedStarFC décroche pour la troisième fois de son histoire le trophée de champion de National et devient le club le plus titré de la division ! #RedStarChampion #LeRedStarEnLigue2 #LaLigue2àBauer



by Samir Rouan pic.twitter.com/hVsV2R8ij2 — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) May 18, 2024

Сет

Розквіт "зелено-білих дельфінів" припав на 30-ті роки ХХ сторіччя. Сет був лідером французького футболу, двічі виграв чемпіонат та Кубок Франції. У 1934 році Сет став першим клубом, якому вдалося оформити "золотий дубль".

Друга світова війна призвела до занепаду Сета. Попри те, що "зелено-білі дельфіни" намагалися боротися, у 1960 році вони втратили статус професіоналів. Двічі Сет підіймався і грав у Лізі 2, але більшість часу проводив у нижчих дивізіонах Франції. Дійшло до того, що суд ліквідував клуб у 2023 році. Наразі вже під назвою Спортивний клуб Сет перезапускається і виступає в R3.

Сошо

"Левенята" у цьому списку, мабуть, один із найвідоміших клубів Франції. Попри те, що в історії Сошо були злети та падіння, команда запам’яталася видовищними виступами в Кубку УЄФА / Лізі Європи. Чого тільки варта зустріч з харківським Металістом, дортмундською Борусією та Інтером.

Українські фанати пам’ятають, як за “левенят” виступав екс-наставник молодіжної збірної Павло Яковенко чи нападник Пилип Будківський. У Сошо починав кар’єру екс-зірка Бетіса Ріяд Будебуз, Седрік Бакамбу, легендарний Жоель Батс, Мікаель Мадар, Жеремі Менез, Жером Руссійон, син чемпіона світу і Європи Ліліана Тюрама – Маркус. Своє ім’я в історію клубу вписували Джордан Айю, олімпійський чемпіон Патріс Гаранд, Омар Даф, Роллан Курбіс, Роже Куртуа, а також Жан-Франсуа Ернандес, батько Лукаса та Тео Ернандесів.

У Кубку Франції Сошо перемагав двічі. Перший раз турнір підкорився "левенятам" у 1937 році, а другого тріумфу довелося чекати 70 років (2007). Потім клуб вилетів до Ліги 2 і з того часу ніяк не може повернутися в еліту.

Наразі Сошо виступає в Національ. Про повернення не може бути й мови, клуб переживає не найкращі часи. У поточному розіграші Кубка Франції "левенята" дійшли до стадії 1/8 фіналу, вибивши з турніру Лор'ян та Реймс, а ось із Ренном вийшло фіаско.

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Le FCSM signait un doublé historique en remportant la Coupe Gambardella face à l’@AJA puis la Coupe de France face à l’@OM_Officiel, que de souvenirs pic.twitter.com/hzq5DZscwg — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) May 12, 2024

Седан

"Кабани" переживали свої золоті часи з 50-х по 60-ті роки, коли провели 17 сезонів поспіль в еліті французького футболу. Тоді клуб зумів виграти двічі Кубок Франції у 1956 та 1961 роках. Саме після того, як Седан виграв національний кубок, у команді з'явився Роже Лемер. Майбутній наставник збірної Франції, який здобув з Les Bleus титул чемпіона Європи у 2000 році, провів у клубі сім сезонів, здобував тричі "Золоту зірку", нагороду від France Football.

Після 70-х років команда втратила свої позиції в чемпіонаті Франції, то вилітаючи, то підіймаючись. У новітній історії найбільше досягнення команди було у сезоні 2000/01, коли Седан посів п’яте місце і в наступній кампанії зіграв у першому раунді Кубка УЄФА. У 2005 році "кабани" дійшли до фіналу Кубка Франції, але програли Осеру.

У 2013-му клуб зіткнувся з проблемами і був ліквідований. Седан повернувся, але ненадовго. Через 10 років знову смерть і пониження до R3.

Наразі Седан виступає в R2. Нещодавно "кабани" отримали нового акціонера. Каліду Кулібалі, екс-захисник Наполі, а тепер Аль-Хіляля, вирішив допомогти клубу пережити кризу. Кулібалі дав амбітну обіцянку фанатам вивести Седан в N2 за чотири роки.

Генгам

Коли ми чуємо про клуб з Бретані, то одразу згадуємо про Дідьє Дрогба, Флорана Малуда, Лорана Кошельни, Венсана Кандела чи Умберта Фурньє. Усі вони так чи інакше пов’язані з Генгамом. Хтось розпочинав кар’єру в клубі, а хтось просто грав тут.

Але в історію Кубка Франції Генгам вписав себе вперше у сезоні 2008/09. Тоді бретонці виступали в Лізі 2 і сенсаційно дійшли до фіналу турніру, де на них чекав Ренн. Дербі закінчилося перемогою Генгама. Вперше в історії клуб здобув свій трофей і завоював право представляти Францію в Лізі Європи. Щоправда, в єврокубках вони провалилися. Вдруге перемогу в Кубку Франції святкував Генгам у 2014 році – і знову обіграли Ренн у дербі. Перед фіналом спонсори команди привезли до Стад де Франс кілька комбайнів, щоб підкреслити прив’язаність до регіону, в якому переважна більшість мешканців займалася фермерством (так-так, Ліга фермерів). У Лізі Європи Генгам дійшов до 1/16 фіналу, де програв київському Динамо.

Після шести сезонів поспіль у Лізі 1 "червоно-чорні" у 2019-му вилетіли в Лігу 2. Досі Генгам намагається повернутися, але за чотири роки так це зробити й не вдалося.

1️⃣5️⃣ ANS ! Le 9 Mai 2009, Guingamp (L2) battait son voisin Rennais (L1) en finale de la Coupe de France pic.twitter.com/37DhJc76pf — Team EAG (@Team_EAG) May 9, 2024

Бастія

Найславетніші часи "синіх" припали на 70-ті роки, коли їм вдалося дійти до фіналу Кубка УЄФА 1977/78. Після цього Бастія тріумфувала у Кубку Франції, ставши єдиною корсиканською командою, якій вдалося підняти національний трофей. Це була престижна перемога над Сент-Етьєном з Мішелем Платіні перед більш ніж 46 тисячами глядачів.

Після здобуття трофею клуб впав у Лігу 2, де пробув вісім років. У цей час Бастія отримала шанс ще раз виграти Кубок Франції, але матч так і не відбувся через трагедію у Фуріані.

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Клуб повернувся в еліту під керівництвом Фредеріка Антонетті. Робота французького тренера ознаменувала нову епоху з такими гравцями як Майкл Ессьєн, Любомир Моравчик, Анто Дробняк, Алекс Сонг чи Франк Джурієтті. У 1997 році Бастія виграла Кубок Інтертото, що дозволило кваліфікуватися до Кубка УЄФА. На тривалий час Бастія перетворилася на середняка чемпіонату Франції і до 2005 року клубу вдавалося підтримувати свій рівень. Вже потім почалися проблеми, які довели "синіх" до Національ.

Труднощі вдалося подолати в сезоні 2011/12. Бастія повернулася в Лігу 1 і протрималась чотири роки. Утім, фінансові проблеми наздогнали. У 2017 році клуб був понижений до Національ рішенням директорату з контролю за фінансами. Подальші порушення керівництва відкинули Бастію ще на два дивізіони нижче. Наразі корсиканці виступають у Лізі 2 і ледь уникли вильоту.

Канн

Перше, що спадає на думку при згадуванні "червоних драконів", – клуб був трампліном для кількох видатних французьких гравців. Зінедін Зідан, Патрік Вієйра, Йоан Міку, Гаель Кліши, Себастьєн Фрей, Жонатан Зебіна, Ален Бокшіч.

Золотий період клубу залишився у далеких 30-х роках, коли Канн здобув срібло в чемпіонаті, а також виграв Кубок Франції. Саме з Зіданом пов'язане повернення до Ліги 1 і кваліфікація до Кубка УЄФА. Але довго триматися в еліті не вдавалося. Канн вилетів, що призвело до відходу зірок. У 2014-му "червоні дракони" залишилися без професіонального статусу. Сім'я Фрідкін, що керує італійською Ромою, купила клуб у 2023 році. Наразі Канн виступає в Національ 2.

Нансі

Клуб з Лотарингії переживав свої найкращі часи у кінці 70-х, коли після четвертого місця змагався у Кубку володарів кубків УЄФА і виграв Кубок Франції з Платіні у складі. Для володаря "Золотого м'яча" національний кубок став першим трофеєм у кар'єрі. Утім, в середині 80-х Нансі покинув еліту французького футболу.

Повернення в Лігу 1 довелося чекати понад 20 років. Нансі одразу показав себе і зумів потрапити до Кубка УЄФА. На європейській арені пригода тривала недовго. У 1/16 турніру вилетіли від Шахтаря. У сезоні 2007/08 Нансі посів четверту сходинку, але далі результати із року в рік погіршувалися і все закінчилось вильотом в Лігу 2. З того часу лише раз лотарингам вдалося піднятися у найвищий дивізіон, але затриматися не судилося.

Нансі пережив зміну власників, які так і не змогли перебудувати команду. За підсумками сезону 2021/22 Нансі вилетів вперше у Національ, де виступає досі.

Lorsque Michel Platini soulevait la Coupe de France sous le maillot de l'AS Nancy-Lorraine en 1978



Quelle époque lointaine pour le club du Grand Est qui est aujourd'hui au bord du précipice en Ligue 2... pic.twitter.com/gfT49t4wGc — Foot Multiple (@footmultiple) February 5, 2022

Клуби, які зникли

Долі переможців склалися по-різному. Деякі з тріумфаторів зовсім зникли, але в історії національного трофею записали свої імена.

Так, у 1944 році Нансі-Лор'ян у фіналі Кубка Франції обіграв Реймс-Шампань. Команда складалася тільки з футболістів, які представляли регіон. Під час війни вони всі позбулися професіонального статусу. Клуб прожив лише рік, а потім був розформований.

Ексельсіор зник із футбольних карт у 1977 році. Клуб з Рубе брав участь у першому сезоні чемпіонату Франції, а у сезоні 1932/33 виграв національний кубок, обігравши Расінг. Це був єдиний фінал в історії турніру, де команди представляли одне місто. Дійсно, у Франції дербі – це, скоріше, протистояння клубів з одного регіону, оскільки команд з одного міста в Лізі 1 давно не було.

У сезоні 1930/31 Кубок Франції поїхав у Париж. Клуб Франсе зник ще до початку Другої світової війни. У 1900-му саме паризька команда представляла Францію на змаганнях під час Олімпійських ігор і здобула срібло.

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