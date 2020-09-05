Как известно, в лагере Львова 21 августа была зафиксирована вспышка COVID-19 и команда вынуждена была уйти на самоизоляцию. Как следствие, поединок первого тура УПЛ против Миная был перенесен на неопределенный срок.

2 сентября "горожане" сдали новые тесты, по результатам которых из лазарета команды вышли два футболиста и один из тренеров команды. На самоизоляции в клубе остался лишь один игрок.

Цецадзе озвучил амбициозную цель Львова на новый сезон УПЛ

"Сейчас на больничном находится лишь один футболист. Надеюсь, что 7 сентября он, как и его одноклубники, которые будут сдавать тесты перед календарным матчем с Колосом, уже все будут здоровы", – сказал врач "сине-золотых" Владимир Головко в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, согласно календарю УПЛ Львов уже 12 сентября сыграет в гостях с Колосом. Начало встречи в 17:00.

Блохін прибрав його з Динамо: призовий кросворд від головного редактора