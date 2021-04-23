Хетафе вирішив організувати акцію на адресу гравців Барселони після заяви про вступ до Європейської Суперліги.

Матч розпочався з того, що футболісти Барселони пройшли через "чемпіонський коридор", який влаштували гравці Хетафе. Таким чином, суперник привітав каталонців із перемогою в Кубку Іспанії.

Дубль Мессі та курйозні автоголи у відеоогляді матчу Барселона – Хетафе – 5:2

Не обійшлось і без акції протесту на адресу Суперліги. Футболісти мадридського клубу були у футболках з написом "Футбол для вболівальників". Цікаво, що Ла Ліга також долучилась до акції, розмістивши в нижньому кутку трансляції напис "Заслужи", адресований усім клубам, які погодились на участь у Суперлізі.

Ця акція не допомогла Хетафе – Барселона знищила суперника з рахунком 5:2 та продовжує боротьбу за чемпіонство, відстаючи від першого Атлетіко на 5 пунктів.

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