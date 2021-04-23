Хетафе решил организовать акцию в адрес игроков Барселоны после заявления о вступлении в Европейскую Суперлигу.

Матч начался с того, что футболисты Барселоны прошли через "чемпионский коридор", который устроили игроки Хетафе. Таким образом, соперник поздравил каталонцев с победой в Кубке Испании.

Дубль Месси и курьезные автоголы в видеообзоре матча Барселона – Хетафе – 5:2

Не обошлось и без акции протеста в адрес Суперлиги. Футболисты мадридского клуба были в футболках с надписью "Футбол для болельщиков". Интересно, что Ла Лига также присоединилась к акции, разместив в нижнем углу трансляции надпись "Заслужи", адресованную всем клубам, которые согласились на участие в Суперлиге.

Эта акция не помогла Хетафе – Барселона уничтожила соперника со счетом 5:2 и продолжает борьбу за чемпионство, отставая от первого Атлетико на 5 пунктов.

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