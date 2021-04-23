Початок зустрічі був за Барселоною. Вже до 8 хвилини Мессі міг оформити дубль, проте поперечка завадила Ліонелю забити шедевр, але пізніше він реалізував вихід віч-на-віч. Далі команди обмінялись автоголами – Лангле зрізав м'яч у власні ворота, а Шакла віддав передачу повз голкіпера, який не встиг врятувати команду від ганьби.

Барселона у матчі із двома автоголами та епічним ляпом захисника здолала Хетафе – Мессі дублем доклався до перемоги

До перерви Мессі таки забив вдруге, добивши свій власний удар. Унал з пенальті відіграв один м'яч, але Араухо та Грізманн поставили крапку в зустрічі. Ця перемога дозволила Барселоні набрати 68 очок та залишитись третьою, маючи гру в запасі.