Барселоні потрібно терміново наздоганяти суперників, адже Реал, хоч і зіграв на гру більше, але і так відірвався на п'ять залікових балів, а "матрацники" попереду аж на вісім пунктів. Домашній поєдинок із Хетафе, який у цьому сезоні приміряє на себе роль одного з аутсайдерів, повинен був бути легкою здобиччю для підопічних Рональда Кумана.

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Вже на 8-й хвилині "блаугранас" відкрили рахунок – Мессі отримав передачу неподалік середини поля, відірвався від захисників, на швидкості увірвався до карного майданчика, й пробив у правий кут воріт. За кілька хвилин Хетафе зрівняв – Анхель замикав простріл у штрафний, і м'яч рикошетом від Лангле влетів у сітку.

На 27-й хвилині епічного ляпу допустився Шакла, який намагався віддати передачу голкіперу, але не порозумівся із ним, та просто вкотив м'яч у власні ворота. Трохи згодом Мессі пробивав з вбивчої відстані, влучив у стійку, але продовжив свій рух у правильному напрямку та зумів впоратись на добиванні – 3:1.

Після відпочинку каталонці продовжили домінувати на полі, суттєво більше контролювали м'яч (83/17%), та грали у своє задоволення. Хетафе намагався нав'язувати боротьбу, але атакували вони дуже рідко, й у них зовсім нічого не виходило.

У середині тайму гості заробили 11-метровий – Араухо у власному штрафному наступив на ногу Уналу, який без особливих проблем його і реалізував. Це змусило "блаугранас" занепокоїтись. Вони з новими силами пішли в атаку, але й "сині" також почали вирівнювати гру – навіть робили це досить успішно. Однак, на 87-й хвилині голом за свою помилку у ситуації із пенальті реабілітувався Араухо, якому асистував Мессі, а під завісу матчу ще один 11-метровий реалізував Грізманн. Барселона святкує впевнену перемогу.

Завдяки набраним трьом очкам Барселона піднялась на третю сходинку турнірної таблиці, та скоротила своє відставання від Реала до двох пунктів. Хетафе ж залишився на 15-му місці першості.

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