Керівництво Чорноморця вирішило нагородити команду за яскравий виступ проти Шахтаря (2:2) в 19 турі УПЛ.

Підопічним Романа Григорчука вдалося пригальмувати лідера чемпіонату, який не втрачав очок з 19 листопада (5 поспіль турів УПЛ).

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"Гравці Чорноморця отримають позапланові преміальні за вчорашній матч проти Шахтаря. За інформацією ТаТоТаке, на вчорашньому матчі Чорноморець – Шахтар був присутній власник одеситів Борис Кауфман, який привітав команду в роздягальні після гри і пообіцяв гравцям преміальні – навіть попри те, що одесити не перемогли (преміальні передбачені виключно за переможні результати). За нашими даними, стимуляції від третьої сторони на цьому матчі не було", – йдеться в Telegram-каналі ТаТоТаке.

Додамо, що Чорноморець після зимової паузи ще не програвав (2 перемоги, 2 нічиї), що дозволило "морякам" вибратися зі зони вильоту.

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