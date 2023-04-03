Подопечным Романа Григорчука удалось притормозить лидера чемпионата, не терявшего очков с 19 ноября (5 подряд туров УПЛ).

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"Игроки Черноморца получат внеплановые премиальные за вчерашний матч против Шахтера. По информации ТаТоТаке, на вчерашнем матче Черноморец – Шахтер присутствовал владелец одесситов Борис Кауфман, который поздравил команду в раздевалке после игры и пообещал игрокам премиальные – даже несмотря на то, что одесситы не победили (премиальные предусмотрены исключительно за победные результаты). По нашим данным, стимуляции от третьей стороны на этом матче не было", – говорится в Telegram-канале ТаТоТаке.

Добавим, что Черноморец после зимней паузы еще не проигрывал (2 победы, 2 ничьи), что позволило "морякам" выбраться из зоны вылета.

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