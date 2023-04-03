"Сталося так, що ми пропустили на першій хвилині. А далі ми грали так, як хотіли грати із самого початку. Дуже добре, що нас це не засмутило, не опустили руки чи щось таке.

Несподівана осічка "гірників" у відеоогляді матчу Чорноморець – Шахтар – 2:2

Команда дуже чітко робила те, про що ми домовлялися і над чим працювали. Гра містила в собі дуже і дуже серйозні футбольні складові, ми всі цим дуже задоволені – Чорноморець продемонстрував справжній футбол, прогресивний, і це дуже добре. Так, були помилки, не було цілісної картини, але я думаю, що це не те щоб в актив треба занести, а я б назвав це здобутком нашим на цей момент.

Це не наша ціль – тримати чийсь удар, наша ціль – завдавати удару. Наша ціль добитись того, щоб ми вміли грати у футбол такий, який ми хочемо. І він точно дасть нам добрий результат.

Не можу погодитися, що ця гра – наша найкраща. Найкраща була з Металістом (0:0) вдома, мені дуже гра сподобалася в тактичному плані, там дуже багато було моментів, які варто занести в актив", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Чорноморець несподівано відібрав очки у Шахтаря (2:2) і дозволив СК Дніпро-1 впритул наблизитись до "гірників" у турнірній таблиці УПЛ.

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