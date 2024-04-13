Довбик забив Атлетіко й став найкращим бомбардиром Ла Ліги – відео гола українця
15:21 - Читать на русском
Нападник Жирони Артем Довбик результативно провів матч 31-го туру Ла Ліги проти Атлетіко.
34’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
45+6’ Анхель Корреа
Артем Довбик 4’
4’ Артем Довбик
34’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
45+6’ Анхель Корреа
Українець з'явився у стартовому складі каталонців й вже на початку зустрічі зумів відкрити рахунок, успішно відкрившись на дальній стійці.
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Гол організували Янхель Еррера і Ян Коуто, які розірвали оборону мадридців. Довбику залишалося просто переправити м'яч у сітку воріт, з чим він успішно впорався.
До слова, це вже 17-й забитий м'яч українця в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії. Наразі Артем одноосібно став найкращим бомбардиром Ла Ліги. У Джуда Беллінгема й Анте Будіміра по 16 голів.
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