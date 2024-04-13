Полузащитник дортмундской Боруссии U-19 Даниил Кревсун уже выиграл первый турнир этого сезона в составе "шмелей".

Дортмундская Боруссия U-19, цвета которой защищает Даниил Кревсун, в третий раз подряд стала чемпионом западной зоны Германии. "Шмели" одержали победу в первенстве за 5 туров до конца.

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Следует отметить, что дальше Боруссию Д U-19 ожидает финальный раунд чемпионата Германии, где друг с другом сойдутся чемпионы западной и восточной зон, а также клубы, занявшие вторые места.

К слову, Даниил Кревсун провел 21 матч за Боруссию Д в чемпионате, в которых отметился 8 голами и 5 ассистами. Хавбек также защищает цвета юношеской сборной Украины.

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