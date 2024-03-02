Бордо повів у рахунку на 18-й хвилині завдяки голу Давіташвілі, але Корредор та Ліпінскі ще до перерви перевернули гру з ніг на голову.

Куртуа несподівано "зрадив" Луніна – кіпер Реала знайшов клубу нового воротаря, який вражає статистикою

Здавалося б, Родез втримає перемогу, але на 90+4 Ігнатенко забив у стилі Тоні Крооса (гол німця шведам на ЧС-2018). Українець на лівому фланзі поруч зі штрафним обіграв захисника та пробив з лінії карного – м'яч залетів під дальню стійку.

Таким чином, Бордо набрав 36 очок та зберіг дистанцію від зони вильоту. Щодо Ігнатенка, то це був його 2 гол у цьому сезоні (також віддав 1 результативну передачу). Загалом, Данило провів за жирондинців 26 матчів цього сезону.

Мудрик допоміг Челсі врятувати нічию проти Ярмолюка, шедевр з-під Миколенка поховав Евертон: українці в АПЛ