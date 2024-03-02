Бордо повел в счете на 18-й минуте благодаря голу Давиташвили, но Корредор и Липински еще до перерыва перевернули игру с ног на голову.

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Казалось бы, Родез удержит победу, но на 90+4 Игнатенко забил в стиле Тони Крооса (гол немца шведам на ЧМ-2018). Украинец на левом фланге рядом со штрафной обыграл защитника и пробил с линии штрафной – мяч залетел под дальнюю штангу.

Таким образом, Бордо набрал 36 очков и сохранил дистанцию от зоны вылета. Что касается Игнатенко, то это был его 2 гол в этом сезоне (также отдал 1 результативную передачу). В общем, Даниил провел за жирондинцев 26 матчей в этом сезоне.

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