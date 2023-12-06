Вінгер Гранади Браян Сарагоса вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини, а саме в Баварії.

За іспанським вінгером стежили кілька іменитих клубів, зокрема Атлетіко та Лейпциг. Утім, Баварія змогла вмовити Браяна Сарагосу приєднатися саме до мюнхенського клубу.

Автора інсайда про Луніна не зупинити: Баварія підпише найкращого дриблера Ла Ліги за 15 млн євро

Згідно з інформацією Фабріціо Романо, 22-річний гравець вже пройшов першу частину медогляду. Баварія заплатить Гранаді 15 мільйонів євро за Сарагосу і залишить в іспанській команді до кінця поточного сезону. Вінгер підпише контракт до червня 2028 року. Сам гравець теж підтвердив свій перехід, поставивши лайк на публікації El Chiringuito про його трансфер.

Браян приєднався до академії Гранади у 2019 році. Він допоміг "насрідам" вийти з Сегунди в Ла Лігу. Загалом Сарагоса зіграв за Гранаду 51 матч. В його активі 10 голів та три результативні передачі.

У жовтні 2023 року Браян вперше отримав виклик до збірної Іспанії. Він дебютував за національну команду в матчі відбору до ЧЄ-2024 проти збірної Шотландії.

Яремчук забив переможний гол, отримав жовту за штовханину і травмувався – Валенсія на городі вимучила 1/16 Кубка Іспанії