Нападник Гранади Браян Сарагоса перейде в Баварію, але залишиться у своїй команді в оренді до кінця сезону.

У понеділок журналіст El Chiringuito TV Маркос Беніто повідомив про те, що воротар Реала Андрій Лунін "таємно" продовжив контракт зі своїм клубом до літа 2025 року, про що клуб вирішив не повідомляти публічно. У вівторок Беніто повідомив чергову сенсаційну новину: за його словами, Баварія погодила трансфер форварда Гранади Браяна Сарагоси за 15 млн євро.

Лунін таємно продовжив контракт із Реалом – сенсація від інсайдера

Сарагоса є найкращим дриблером чемпіонату Іспанії, на його рахунку 5 м'ячів у 14 матчах у складі однієї з найгірших команд чемпіонату. Гранада перебуває в зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку турнірної таблиці Ла Ліги.

Повідомляється, що мюнхенський клуб викупить взимку Сарагосу, і підпише з гравцем чотирирічний контракт. При цьому форвард залишиться в Гранаді до кінця сезону – вже на правах оренди.