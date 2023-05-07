Вінгер Сабаха Олексій Кащук, права на якого належать Шахтарю, встановив серйозне досягнення в азербайджанській першості.

Кащук своїм голом посприяв розгромній перемозі Сабаха над Кяпазом, забивши вже 16-й м'яч у поточній кампанії.

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Таким чином, Олексій побив рекорд Леоніда Калфу, який у сезоні 1998/99 захищав кольори Нефтчі та зміг відзначитися 15 разів.

До слова, до кінця чемпіонату Азербайджану залишилось три тури, а Сабах відстає від першого Карабаха на 4 очки. Контракт Олексія Кащука належить донецькому Шахтареві та розрахований до 2024 року.

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