Чемпіонат Франції, 34 тур

Ланс – Марсель – 2:1

Гол: Фофана, 42, Опенда, 60, – Пайє, 88

Марсель і Ланс сперечаються за другу сходинку у турнірній таблиці Ліги 1. Перед стартом туру між командами була різниця всього в один бал, тому поєдинок приковував багато уваги. Маліновський і Ко до старту туру не програли жодного з останніх 11 виїзних матчів в чемпіонаті.

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Підопічні Ігора Тудора одразу почали пресингувати суперника, намагаючись забити швидкий гол. Це майже вдалося зробити на 8 хвилині матчу. Медіна віддавав пас назад на партнера, якого накривав Санчес. Дансо помилився і не влучив по м'ячу. Чилієць забив, але після перегляду VAR рефері скасував гол, побачивши порушення правил з боку нападника Марселя. Ланс спробував відвести гру від своїх воріт, але створити щось дійсно небезпечне біля воріт Лопеса не вдавалось. На 14 хвилині Руслан Маліновський пробив з-за меж штрафного майданчика, але зробив це дуже невдало.

Le but de Sanchez est refusé pour cette faute sur Kevin Danso. pic.twitter.com/uHB4LJ19j0 — RMC Sport (@RMCsport) May 6, 2023

Ланс спробував перехопити ініціативу, але єдиний вдалий момент був від Фофана, який здалеку влучив у стійку. Тудор був змушений провести ранню заміну через травму Самуеля Жиго, випустивши Лео Балерді. Всі спроби "червоно-золотих" увійти в штрафний майданчик Марселя провалювалися. Оборона гостей діяла надійно і не давала можливості замкнути простріли з флангів. Але все ж господарі забили. Друга спроба Секо Фофана пробити здалеку була вдалою. Лопес не мав жодного шансу врятувати свою команду. Наприкінці першого тайму Маліновський непогано виконав штрафний, але партнери по команді не змогли переграти Бріса Самба.

Після перерви Марсель відновив контроль над м'ячем, але Ланс почав високо зустрічати суперника, щоб завадити йому перейти на свою половину поля. Підопічні Тудора проводили атаку за атакою, але оборона господарів не помилялась. "Червоно-золоті" майже не переходили в атаку, але одна зі спроб завершилась аутом. Сотока і Франковскі розіграли стіночку, а поляк виконав блискучий пас на Опенда, який розстріляв Лопеса. Бельгійський форвард забив свій 19 гол у поточному сезоні Ліги 1. Марсель намагався використати кожний стандарт, але подачі з кутових не знаходили адресатів, або ж оборонці суперника встигали виносити м'яча.

На 75 хвилині Тудор провів декілька замін, посадивши на лаву запасних Маліновського. В цілому українець провів посередній матч. Здавалось, що після свого пошкодження Руслан повністю не відновився і не набрав форму. Вихід Пайє та Гендузі додали гострити атакам Марселя. Саме Дімітрі зміг наприкінці зустрічі відіграти один гол, але це не вплинуло на фінальний результат. "Червоно-золоті" вперше здобули 15 домашніх перемог с сезону 1982/83.

Перемога дозволила Лансу обійти Марсель у турнірній таблиці. Наразі підопічні Франка Еса посідають другу сходинку, маючи 72 бали. Маліновський і Ко перемістилися на третю сходинку з 70 балами.

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