Вингер Сабаха Алексей Кащук, права на которого принадлежат Шахтеру, установил серьезное достижение в азербайджанском первенстве.

Кащук своим голом поспособствовал разгромной победе Сабаха над Кяпазом, забив уже 16-й мяч в текущей кампании.

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Таким образом, Алексей побил рекорд Леонида Калфу, который в сезоне 1998/99 защищал цвета Нефтчи и смог отличиться 15 раз.

К слову, до конца чемпионата Азербайджана осталось три тура, а Сабах отстает от первого Карабаха на 4 очка. Контракт Алексея Кащука принадлежит донецкому Шахтеру и рассчитан до 2024 года.

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