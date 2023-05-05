Чемпіонат Азербайджану, 33 тур

Кяпаз – Сабах – 0:3

Голи: Кащук, 4, Апе, 16, Волков, 83

Сабах приїхав у гості до середняка чемпіонату. Кащук і компанія хотіли продовжити переможну серію, яка вже налічувала три поєдинки.

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Український чемпіон світу забивав у двох попередніх турах. Чергового гола довелося чекати всього 4 хвилини. Екс-лідер Миная Анатолій Нурієв кумедно махнув повз м'яч, а от Кащук не схибив. Це був 16 гол Олексія, який має шанс зачепитися за звання найкращого бомбардира (у лідера перегонів Курбанлі 20).

Незабаром Кащук додав до свого активу асист, подавши з кутового точно на голову Апе. Під завісу зустрічі Сабах довів справу до розгрому. Команда українця вже давно гарантувала собі друге місце, але титул майже нереальний. За 3 тури до фінішу Карабах має на 4 очки більше і ще матч в запасі.

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